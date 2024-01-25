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Spor

Davinson Sanchez'den ''Süre geçirdiler'' tepkisi

Galatasaray'da günün başarılı isimlerinden Davinson Sanchez, İstanbulsporlu futbolcuların zaman geçirmesinden yakınarak, 'Hocaları ne diyor? Zaman kaybetmeniz lazım mı diyor? Onların böyle oynaması bizi etkiliyor.' sözlerini sarf etti.

25 Ocak 2024 Perşembe 22:50 - Güncelleme:
Davinson Sanchez'den ''Süre geçirdiler'' tepkisi
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Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, İstanbulspor maçının ardından rakiplerine tepki gösterdi.

Davinson Sanchez, İstanbulspor'un zaman geçirmesine tepki göstererek "Kazanmak önemli. Teker teker gitmemiz gerekiyor. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Sadece hocaları ne diyor? Zaman kaybetmeniz lazım mı diyor? Onların böyle oynaması bizi etkiliyor. Şampiyonluğa oynuyoruz ve akan oyun olmalı. Onların böyle oynaması bizi zorluyor." dedi.

Ayrıca Sanczhez "Victor Nelsson iyi bir oyuncu. Abdülkerim Bardakcı aramızda değildi. Hepimizin amacı en iyi duruma gelmek ve takım için her şeyimizi vermek." açıklamasını yaptı.

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