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Spor

Davinson Sanchez'in dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e milli ara ilaç gibi gelecek.

Sabah22 Mart 2024 Cuma 10:42 - Güncelleme:
Davinson Sanchez'in dönüş tarihi belli oldu
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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ligde oynanan Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen Davinson Sanchez'e milli ara ilaç gibi gelecek.

HATAY MAÇINDA SAHADA

Sabah'ta yer alan haberde; Kolombiyalı stoperin milli ara sonrasında oynanacak olan Hatayspor mücadelesinde formasına kavuşacağı belirtildi.

Galatasaray, sakatlığı tam olarak geçmediği için Davinson'u Kolombiya Milli Takımı'na göndermemişti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maça çıkan Davinson Sanchez, bu maçlarda 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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