De Rossi, Roma ile ilk maçını kazandı!

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Roma, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Olimpico'daki maçı Roma 2-1'lik skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Romelu Lukaku ve 25. dakikada Lorenzo Pellegrini attı. Hellas Verona'nın golü 76. dakikada Michael Folorunsho'dan geldi.

Hellas Verona'da Milan Djuric, 66. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Roma, Jose Mourinho'nun ardından geçici olarak göreve gelen Daniele De Rossi ile ilk maçında ilk galibiyetini aldı ve ligde 3 maç sonra kazandı.

Roma, bu galibiyetin ardından 32 puana yükseldi. Hellas Verona, 17 puanda kaldı.

Roma, gelecek hafta ligde Salernitana deplasmanına gidecek. Hellas Verona, sahasında Frosinone'yi ağırlayacak.