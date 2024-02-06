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Spor

De Rossi'li Roma dörtledi!

İtalya Serie A 23. hafta maçında Roma, evinde konuk ettiği Cagliari'yi 4-0 mağlup etti.

6 Şubat 2024 Salı 01:20 - Güncelleme:
De Rossi'li Roma dörtledi!
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İtalya Serie A'nın 23. haftasında Daniele De Rossi'nin ekibi Roma ile Claudio Ranieri'nin yönetimindeki Cagliari karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 4-0 kazanırken, goller; 2. dakikada Lorenzo Pellegrini, 23. dakikada Paulo Dybala, 51. dakikada penaltıdan yine Paulo Dybala ve 59. dakikada Dean Huijsen'den geldi.

Roma'da sezonun ilk yarısını Galatasaray'da geçiren Angelino ilk başladığı maçta 58 dakikada sahada kalırken, Zeki Çelik forma giyemedi.

Bu sonuçla birlikte Daniele De Rossi yönetiminde çıktığı 3. maçtan da galip ayrılan Roma puanını 38' e yükseltirken, Cagliari 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Roma evinde Inter'i konuk ederken, Cagliari sahasında Lazio'yu ağırlayacak.

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