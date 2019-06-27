Defansa Mert ve Burak takviyesi
CİM-BOM, Yusuf Erdoğan’ın ardından Bursaspor’dan bir ismi daha kadrosuna katıyor.
- Star Spor
Galatasaray, 19 yaşındaki sağ bek Burak Kapacak için Yeşil-Beyazlılar’la temasa geçerken, transferin her an açıklanabileceği belirtildi. Aslan ayrıca Gençlerbirliği’nin stoperi Mert Çetin için de devreye girdi ve 22 yaşındaki oyuncu için Ahmet Çalık takasını teklif etti.
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