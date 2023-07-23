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Spor

Dejvi Bregu'nun yeni adresi Ümraniyespor oldu

Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor son olarak Boluspor'da forma giyen bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki Arnavut futbolcu Dejvi Bregu'yu kadrosuna kattı.

IHA23 Temmuz 2023 Pazar 15:08 - Güncelleme:
Dejvi Bregu'nun yeni adresi Ümraniyespor oldu
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Ümraniyespor, son olarak Boluspor'da forma giyen serbest oyuncu statüsünde bulunan 27 yaşındaki Arnavut futbolcu Dejvi Bregu'yu 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Süper Lig'e tekrar yükselmeyi hedeflerken kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi son olarak Boluspor forması giyen ve sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Arnavut futbolcu Dejvi Bregu'yu 1 yıllığına kadroya dahil ettiğini bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki Arnavut sol kanat oyuncusu Dejvi Bregu'yu 1 yıllık anlaşma ile renklerine bağladı. Bregu'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Geri kalan sezonda Boluspor ile 1. Lig'de 31 maçta, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 5 asist katkısı sağladı.

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