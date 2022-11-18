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Spor

Dele Alli için karar verildi! Satın alma opsiyonu...

Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, bekleneni veremedi, ve satın alma opsiyonun Beşiktaş tarafından kullanılmayacağı iddia edildi.

Sabah18 Kasım 2022 Cuma 12:05 - Güncelleme:
Dele Alli için karar verildi! Satın alma opsiyonu...
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Beşiktaş yönetiminin yaz transfer döneminde opsiyonu için uzun pazarlık yaptığı ve sezon sonuna göre devre arası için bonservisini 2 milyon euro daha düşük tuttuğu Dele Alli, beklentileri karşılayamayarak hayal kırkılığı yarattı.

İngiliz futbolcunun ocak ayında 6 milyon euro, sezon sonu 8 milyon euro olan opsiyonnu devre arasında kullanılması düşünülmüyor. Sezon sonuna kadar değişim gösterip, performansını üst seviyeye çıkarması halinde yeniden değerlendirme yapılacak.

Siyah-beyazlı forma ile 7 Süper Lig, bir de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Dele Alli her iki kulvarda da birer gol atabildi.

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