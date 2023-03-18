Dele Alli'nin Beşiktaş faciası! Kariyeri bitebilir

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcu Dele Alli'nin siyah beyazlı kulüpteki etkisiz performansı İngiliz basınında da gündem olmaya devam ediyor.

DELE ALLI'NİN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

Kariyerinin başlarında Avrupa'nın en parlak genç oyuncularından birisi olarak gösterilen ancak Tottenham'da formda geçen birkaç sezonun ardından düşüşe geçen Dele Alli, Ocak 2022'de Everton'a transfer olmuş ancak burada da beklenen etkiyi gösteremeyince Beşiktaş'a kiralanmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ KADROYA ALMIYOR

Siyah beyazlı takımda özellikle Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe gelişinin ardından formaya hasret kalan İngiliz yıldız, 15 maçta 3 gol atabildi. Beşiktaş'ın oynadığı son iki lig maçının kadrosuna alınmayan Dele Alli'nin sezonun geri kalanında siyah beyazlı formayı giymesi düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

İngiliz medyasının futbol otoriteleri ise henüz 26 yaşında olmasına rağmen yıldız futbolcunun kariyerinin sonuna geldiği konusunda hem fikir.

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DARREN BENT: DELE ALLI'NİN PREMİER LİG'DE GELECEĞİ YOK

Tottenham'ın eski golcüsü Darren Bent, Dele Alli'nin bundan sonra İngiltere Premier Lig'de bir geleceği olmadığını iddia etti.

ALLY MCCOIST: DELE ALLI İÇİN HER ŞEY BİTTİ Mİ?

Rangers'ın efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Ally McCoist ise Alli'nin kariyerinin bu noktaya gelmesinin üzücü olduğunu belirterek "Bu durumu çok ama çok üzücü buluyorum ve düşünüyorum; Bu yetenek için artık çok mu geç? Her şey bitti mi?" ifadelerini kullandı.

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RAY PARLOUR'DAN DELE ALLI'YE ÖNERİ: "MAAŞINDA KESİNTİ YAP VE KENDİNİ YENİDEN KANITLA"

Arsenal'in efsane isimlerinden Ray Parlour ise İngiliz yeteneğin kariyerini yeniden nasıl ateşleyebileceği konusunda bir öneride bulundu. Parlour, Alli'nin kendisine şans vermek isteyen herhangi bir kulüp için mali fedakarlıklar yapması gerektiğini savunarak "Dele Alli 'Tamam, maaşımda büyük bir kesinti yapacağım ve kendimi insanlara kanıtlayacağım' demeli. Onun yerinde olsam ben öyle yapardım. Formasını giydiğim kulübe 'Oynadıkça öde, hala en iyi oyuncu olduğumu kanıtlamama izin ver' derdim. Dele Alli'nin yeniden en iyi oyuncu olduğunu kanıtlaması gerekiyor" yorumunu yaptı.

Star Gazetesi