Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve geçtiğimiz yaz İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın siyah beyazlı takıma geri döneceği iddialarına cevap geldi.

"RIDVAN YILMAZ'IN BEŞİKTAŞ'A DÖNECEĞİ İDDİASI GERÇEK DEĞİL"

Rangers'ın resmi medya ortağı "Heart and Hand Podcast" yayınında, Rıdvan Yılmaz'ın bu yaz İskoç kulübünden ayrılıp Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olacağına dair spekülasyonlarda "sıfır gerçek" olduğu ifade edildi. İskoç takımının teknik direktörü Michael Beale'nin Rıdvan'a çok düşkün olduğu da vurgulanırken, "Yılmaz'ın gelecek sezon için Beşiktaş'a kiralanacağı yönündeki haberlerde gerçek yok. Michael Beale ona çok düşkün." yorumu yapıldı.

7 MAÇTA FORMA GİYDİ

4 milyon sterlin bonservis bedeliyle Rangers'a transfer olan genç futbolcu, sakatlık sorunları ve takımın diğer sol beki Borna Barisic'in formda bir sezon geçirmesi nedeniyle sadece 7 maçta görev alabildi.

Star.com.tr