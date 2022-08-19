Dele Alli'nin geliş tarihi ve maliyeti belli oldu

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Orta sahada kadro genişliğini sağlamak isteyen siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta gözler yeni transfer Dele Alli'ye çevrilmiş durumda.

BUGÜN YA DA YARIN GELECEK

Siyah-beyazlıların yaklaşık 2 haftayı aşkın süredir devam ettiği görüşmeler, mutlu sonla noktalanırken; İngiliz oyuncunun bugün ya da en geç yarın İstanbul'a gelerek önce resmi sözleşmeyi imzalaması, ardından da takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

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DELE ALLI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Beşiktaş'ın kendisiyle ilgili düşüncelerinin planlarına ve kariyer hedeflerine sağlayacağı katkıyı değerlendiren 26 yaşındaki Alli, geri sayıma geçti.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Sabah'ın haberine göre; Dele Alli ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşma gereği siyah-beyazlılar, oyuncuya yıllık 2 milyon 250 bin avro ödeyecek ve 1 yıl kiralamanın dışında 3 yıllık satın alma opsiyonunu bağlayacağı ön sözleşme imzalayacak.

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VALERIEN ISMAEL, DELE ALLI İLE GÖRÜŞTÜ

Bu arada yıldız oyuncuyla bir görüşme yapan teknik direktör Valerien İsmael'in, "Senin gibi bir oyuncuya çok ihtiyacımız var. Senin de sürekli oynamak istediğini biliyorum. Bize geldiğin günden itibaren eski formunu yakalayacağına hatta geçeceğine eminim" dediği öğrenildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 7 MİLYON AVRO

Beşiktaş yönetimi, Dele Alli'nin 'satın alma' opsiyonuna 7 milyon avro önerdi. İngiliz kulübü ilk etapta opsiyona sıcak bakmasa da Beşiktaş bu maddeyi şart koştu ve Everton'ı ikna etti. Siyah beyazlılar, tecrübeli oyuncunun iyi bir performans göstermesi halinde bonservisiyle kadroya katıp, bedelsiz olarak kiralayacağı oyuncudan gelir elde etmeyi planlıyor.

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ALAN MYERS TRANSFERİ AÇIKLADI

Everton kulübünün eski iletişim direktörü Alan Myers, Dele Alli'nin transfer dönemi bitmeden kulüpten ayrılacağını açıkladı. Myer, "Dele Alli, Türkiye'ye taşınma konusunda kararını verdi. Bu anlaşma şimdilik kiralama, sonrasında ise kalıcı bir transfer hamlesi olabilir" dedi. İngiliz milli takımının yıldızının neden ayrılmak istediği sorulduğunda Myers, "Bence daha fazla futbol oynamak istiyor" cevabını verdi.