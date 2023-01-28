Dele Alli'nin gol sevinci olay oldu!

Beşiktaş'ın yıldızı Dele Alli'nin Alanyaspor maçında attığı golden sonra kulaklarını tıkayarak yaptığı gol sevinci İngiltere'de de gündem oldu.

"DELE ALLI GOL SEVİNCİYLE MESAJ GÖNDERDİ"

Talk Sport'ta İngiliz yıldızın sevinci için "Dele Alli golü bulduktan sonra parmaklarını kulaklarıyla tıkayarak kendisini eleştirenlere mesaj gönderdi" ifadeleri kullanıldı.

"İLK 11'DEKİ NADİR MAÇLARINDAN BİRİ"

Daily Star'da Dele Alli'nin ilk 11'de nadir başladığı maçlardan biri olduğuna vurgu yapılarak "Gol attıktan sonra yaptığı kutlamayla kendisinden şüphe edenlere mesaj gönderdi" yorumu yapıldı.

Dele Alli: Her maç elimden geleni yapacağım

"BEŞİKTAŞ TARAFTARININ GÖNLÜNÜ KAZANDI

The Sun Gazetesi'nde ise 26 yaşındaki futbolcunun performansı için "Dele Alli ilk 11'e gol atarak döndü ve nihayet Beşiktaş taraftarının gönlünü kazandı." ifadelerine yer verildi.

12 MAÇTA 3 GOL

Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Alli, siyah beyazlı takımda oynaduğı 12 resmi maçta 3 gol attı.

Star Gazetesi