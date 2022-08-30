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  • Dele Alli'nin mesajı İngiltere'yi salladı! Jack Grealish bile...
Spor

Dele Alli'nin mesajı İngiltere'yi salladı! Jack Grealish bile...

Dele Alli, Beşiktaş formasıyla ilk maçına dün akşam Sivasspor karşısında çıktı. Maç sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj atan Dele Alli'nin bu paylaşımı özellikle İngiltere'de büyük ses getirdi ve ünlü futbolcu Jack Grealish dahil olmak üzere birçok futbolcudan cevap geldi.

30 Ağustos 2022 Salı 10:19 - Güncelleme:
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Everton'dan Beşiktaş'a transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Dele Alli, siyah beyazlı takımla çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın Sivasspor'u 3-1 yendiği müsabakaya ilk 11'de başlayan İngiliz futbolcu 78 dakikada sahada kaldı.

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DELE ALLI: "DOĞRUDAN İŞE ÇIKIŞ VE 3 PUAN"

Karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dele Alli, "Doğrudan işe çıkış ve 3 puan! Haydi Beşiktaş" yorumunda bulundu.

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PAYLAŞIMINA ÜNLÜ FUTBOLCULARDAN MESAJ YAĞDI

İngiliz futbolcunun bu paylaşımına hem dünyaca ünlü futbolculardan hem de yeni takım arkadaşlarından destek mesajı yağdı. Dele Alli'ye destek verenler arasında Jack Grealish (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City), James Maddison (Leicester City) ve Ben Godfrey (Everton) gibi yıldız isimler yer aldı. Beşiktaş'tan Georges-Kevin N'Koudou ve Wout Weghorst da Alli'yi mesajlarıyla yalnız bırakmadı.

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