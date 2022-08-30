Icardi transferinde Galatasaray'a ezeli rakip! Cevabı net oldu

Paris Saint-Germain'in forveti Mauro Icardi için Galatasaray'dan sonra Trabzonspor'un da devreye girdiği iddia edildi.

MAURI ICARDI, GALATASARAY İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Fransız basınında çıkan habere göre; Arjantinli golcü Galatasaray'a transfer olmayı prensipte kabul etti. Sarı kırmızılı kulüp, Paris Saint-Germain yönetimiyle de Icardi'nin satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya dahil olması için görüşmelerini sürdürüyor.

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TRABZONSPOR'UN TEKLİFİYLE İLGİLENMEDİ

Ancak 29 yaşındaki futbolcu için kısa süre önce Trabzonspor'un da devreye girdiği ortaya çıktı. Bordo mavili yöneticiler, Mauro Icardi'nin transfer ihtimalini sorguladı ancak golcü oyuncunun şimdilik Trabzonspor'un teklifiyle ilgilenmediği iddia edildi.

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Barcelona altyapısından yetişen Icardi, Sampdoria, Inter ve PSG formalarını giydi. Fransız kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli futbolcu, takımında bu sezon oynama şansı bulamadı. Geçen sezon 30 maça çıkan Mauro Icardi, sahada kaldığı 1272 dakikada 5 gol atmıştı.

Star Gazetesi