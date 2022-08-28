İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2022 Pazar / 1 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1699
  • EURO
    18,1252
  • ALTIN
    1015.9
  • BIST100
    3146.1
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Bruma krizi! ''Geri alın...''
Spor

Fenerbahçe'de Bruma krizi! ''Geri alın...''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un transfer ettirdiği Bruma, sarı lacivertli takımda krize neden oldu! Yetersiz performansı nedeniyle PSV Eindhoven'a geri gönderilmek istenen Bruma için Hollanda'dan kötü haber geldi.

Fotomaç28 Ağustos 2022 Pazar 14:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bruma, teknik direktör Jorge Jesus tarafından istenilmesine karşın yetersiz performans sergiledi.

Kansere yakalanan Sebastian Haller'in son hali

BRUMA GÖNDERİLECEKLER LİSTESİNDE

Portekizli teknik adamın verim alamadığı 27 yaşındaki futbolcu, hem yabancı kontenjanındaki fazlalık hem de kötü performansından dolayı gönderilecekler listesine eklendi.

Ozan Tufan'ın acı günü

PSV, BRUMA'NIN DÖNÜŞÜNE SICAK BAKMIYOR

Bir süredir Bruma'nın PSV'ye geri döneceği iddiaları konuşulurken, Hollanda basınından konuya ilişkin açıklama geldi. Hollandalı gazeteci Rik Elfrink'e göre PSV, Bruma'nın dönüşüne sıcak bakmıyor ve Fenerbahçe'nin, "Bruma'yı geri göndermek istiyoruz" talebini reddedecek.

Dele Alli transferiyle ilgili şaşırtan yorum! "Utanç verici..."

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Öte yandan Hollanda basını, Bruma için yaptığı haberde, PSV yetkililerinin, Bruma'nın sözleşmesinde yer alan zorunlu 4 milyon avro bonservis ücretinin, sezon sonunda ödenmesini bekliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.