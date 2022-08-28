Fenerbahçe'de Bruma krizi! ''Geri alın...''

Fenerbahçe'nin PSV Eindhoven'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bruma, teknik direktör Jorge Jesus tarafından istenilmesine karşın yetersiz performans sergiledi.

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BRUMA GÖNDERİLECEKLER LİSTESİNDE

Portekizli teknik adamın verim alamadığı 27 yaşındaki futbolcu, hem yabancı kontenjanındaki fazlalık hem de kötü performansından dolayı gönderilecekler listesine eklendi.

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PSV, BRUMA'NIN DÖNÜŞÜNE SICAK BAKMIYOR

Bir süredir Bruma'nın PSV'ye geri döneceği iddiaları konuşulurken, Hollanda basınından konuya ilişkin açıklama geldi. Hollandalı gazeteci Rik Elfrink'e göre PSV, Bruma'nın dönüşüne sıcak bakmıyor ve Fenerbahçe'nin, "Bruma'yı geri göndermek istiyoruz" talebini reddedecek.

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ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Öte yandan Hollanda basını, Bruma için yaptığı haberde, PSV yetkililerinin, Bruma'nın sözleşmesinde yer alan zorunlu 4 milyon avro bonservis ücretinin, sezon sonunda ödenmesini bekliyor.