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Spor

DeMarcus Cousins: Jokic'in üst üste üç kez MVP olması bana pek doğru gelmiyor

NBA efsanelerinden DeMarcus Cousins, Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'in üst üse 'MVP' seçilmesini istemediğini söyledi.

11 Nisan 2023 Salı 15:55 - Güncelleme:
DeMarcus Cousins: Jokic'in üst üste üç kez MVP olması bana pek doğru gelmiyor
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NBA'in eski yıldızlarından DeMarcus Cousins, Denver Nuggets süperstari Nikola Jokic'in "G.O.A.T. tartışmalarında yer alma ihtimaline" karşı, bu sezon MVP ödülünü kazanmasını istemediğini söyledi.

Jokic bu sezon Nuggets'ı Batı'nın zirvesine taşıdıktan sonra art arda üçüncü kez MVP ödülünü evine götürmeyi umsa da, playoff başarısının olmaması sebebiyle birçok kişinin gözünde bu ödülü hakeden isim olarak görülmüyor.

Cousins, eski takım arkadaşının üçüncü kez üst üste MVP olma durumunun kendisine 'tarihin en iyilerinden biri' sıfatını kazandırma ihtimali olduğu için, bu ödülü almaması gerektiğini açıkladı:

"Üst üste üç kez MVP olması bana pek doğru gelmiyor, çünkü o zaman 'Bu adam, basketbol topuna dokunmuş en iyi oyuncu mu?' tartışmaları başlıyor ve bence hepimiz onun öyle olmadığı konusunda hemfikiriz. Olamaz demiyorum, ya da ileride daha fazlasını hak etmediğini de söylemiyorum ama kariyerinin bu aşamasında, bunu söylemek bana doğru gelmiyor. Hiçbir şey kazanmadı, Finallere bile çıkmadı. Daha yapacağı çok şey var. Tek endişem bu.

Bu noktada, eğer üç tane üst üste kazanırsa, tüm zamanların en iyi pivotu olacak anlamına geliyor. Kendisini doğrudan Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Tim Duncan ve Wilt Chamberlain gibi isimlerin üzerine koymuş oluyoruz ve bu adamların geçmişte neler yaptıklarını gördüğümüz için, bu konu üzerine konuşmak zor. Jokic üst üste üç MVP ödülü kazanırsa, sadece gelmiş geçmiş en iyi pivot değil, en iyi oyuncu olduğunu da ciddi ciddi söyleyebilir miyiz? Ben söyleyemem."

Jokic, 2022-23 normal sezonunu 24,5 sayı, 11,8 ribaund ve 9,8 asist ortalamalarıyla kapatmıştı.

  • nikola jokic
  • DeMarcus Cousins

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