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Demba Ba menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi

Galatasaray'ın da radarında bulunan Demba Ba, menajerleri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek isteyen Sarı Lacivertli yönetim, Demba Ba ismini teknik direktör Ersun Yanal'a sundu.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvete Demba Ba'nın ismi gündeme geldi.

Senegalli forvetin, menajerler tarafından sarı-lacivertli kulübe önerildiği öğrenilirken, son kararı teknik direktör Ersun Yanal'ın vereceği belirlendi. Galatasaray'ın da radarında olan Demba Ba, geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe'de forma giymiş ve 17 maçta 5 gol, 2 asistle başarılı bir grafik çizmişti.

OYNAMAYA HAZIR

Sakatlıkları nedeniyle son dönemde gözden düşen 33 yaşındaki yıldızın düzeldiği ve hazır durumda olduğu belirtiliyor. Demba Ba'nın bonservisini elinde bulunduran Çin'in Shanghai Shenhua kulübünün, oyuncuyu bedelsiz kiralamaya hazır olduğu ifade edildi. 2014-15 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen Ba, attığı goller sonrası 13 milyon euro bonservis bedeliyle Shenhua'ya gitmişti.

KİM İÇİN GELİYOR?

Türkiye'ye gelmek için valizlerini topladığı öne sürülen Dembe Ba için diğer bir iddia da adresinin Galatasaray olabileceği yönünde. Yabancı basında tecrübeli futbolcunun Galatasaray'ın da gündeminde olduğu hatırlatılırken Türkiye'ye geldiğinde iki ekiple de görüşmeyi planladığı iddiası ortaya atıldı.

(Takvim)

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