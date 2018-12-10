Demba Ba'dan Beşiktaş'a 'Gelirim' cevabı

Beşiktaş'ta Demba Ba aşkı yeniden alevlendi... Siyah-Beyazlı yönetim devre arasında takıma özellikle forvet hattında takviye yapmak için kolları sıvarken listeye Demba Ba da eklendi.

Sezon başında Senegalli futbolcuyu transfer etmeye çok yaklaşan yönetim Demba Ba'nın Çin'den gelen teklifi kabul etmesi üzerine hayal kırıklığı yaşamıştı. Golcü oyuncu yeniden gündeme geldi.

TRANSFERDE RAKİP G.SARAY

Çin'in SH Shenhua takımında forma giyen 33 yaşındaki golcü futbolcunun kulübüyle 2021 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu oyuncuya Galatasaray'ın da talip olması Beşiktaş'ın karşısına çıkan en büyük engel olarak gösteriliyor. Bu nedenle yönetim elini çabuk tutmak için harekete geçti..

BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR

Beşiktaş Yönetimi'nin yıldız oyuncuyu kiralamak için bu hafta SH Shenhua'ya teklifte bulunacağı öğrenildi. Senegalli futbolcunun 6 aylığına kiralanacağı öğrenilirken Demba Ba'nın da teklife sıcak baktığı ortaya çıktı. Beşiktaş'a yeniden dönmek isteyen Senegalli futbolcuyu Şenol Güneş de kadroda görmek istiyor.

(Takvim)