Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Demba Ba'dan Beşiktaş'a 'Gelirim' cevabı

Yönetim, Demba Ba'yı Ocak'ta kiralamak için nabız yokluyor. G.Saray'ın da istediği Ba için Shenhua'ya bu hafta içinde teklif yapılması bekleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ta Demba Ba aşkı yeniden alevlendi... Siyah-Beyazlı yönetim devre arasında takıma özellikle forvet hattında takviye yapmak için kolları sıvarken listeye Demba Ba da eklendi.

Sezon başında Senegalli futbolcuyu transfer etmeye çok yaklaşan yönetim Demba Ba'nın Çin'den gelen teklifi kabul etmesi üzerine hayal kırıklığı yaşamıştı. Golcü oyuncu yeniden gündeme geldi.

TRANSFERDE RAKİP G.SARAY

Çin'in SH Shenhua takımında forma giyen 33 yaşındaki golcü futbolcunun kulübüyle 2021 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu oyuncuya Galatasaray'ın da talip olması Beşiktaş'ın karşısına çıkan en büyük engel olarak gösteriliyor. Bu nedenle yönetim elini çabuk tutmak için harekete geçti..

BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR

Beşiktaş Yönetimi'nin yıldız oyuncuyu kiralamak için bu hafta SH Shenhua'ya teklifte bulunacağı öğrenildi. Senegalli futbolcunun 6 aylığına kiralanacağı öğrenilirken Demba Ba'nın da teklife sıcak baktığı ortaya çıktı. Beşiktaş'a yeniden dönmek isteyen Senegalli futbolcuyu Şenol Güneş de kadroda görmek istiyor.

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA