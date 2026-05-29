Dembele'den final öncesi net mesaj: Tarih yazmak istiyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın İngiltere'nin Arsenal takımı ile karşılaşacak Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Ousmane Dembele, kulüp tarihi için hem üst üste hem de toplamda ikinci şampiyonluğa ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Fransız ekibinin oyuncuları Dembele ile Marquinhos, yarın TSİ 19.00'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arsenal'in Premier Lig'deki 22 yıllık şampiyonluk hasretini bitirdiğini hatırlatan Dembele, "Arsenal çok iyi bir takım. Bunu Premier Lig'deki zaferleriyle gördük. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider olarak tamamladılar. Çok iyi bir grafik çizdiler. Premier Lig'i kazanmayı ve Şampiyonlar Ligi'nde bu noktaya gelmeyi hak ettiler. Futbolu çok iyi oynayan bir takım. Her alanda iyiler. İyi hücum edip, iyi savunma yapıyorlar. Duran toplarda da çok tehlikeliler. Bence çok da iyi bir teknik direktörleri var. Muazzam bir iş çıkardı. Başlarda onun için kolay olmadı ama günün sonunda Premier Lig'i kazanmayı ve Şampiyonlar Ligi finalinde olmayı hak etti." diye konuştu.

Geçen yıl Ballon d'Or kazanmasının kendisini etkilemediğini belirten Dembele, "Bu durum benim kişiliğimi veya oyun tarzımı pek değiştirmedi. Tabii ki artık çok daha fazla sorumluluğum olduğunu biliyorum. Sadece sahada iyi olmaya çalışıyorum. Bu kulüple, teknik ekiple ve kadroyla kupalar kazanma arzusu ve açlığı içimde hep var. Şu an kafamda sadece bu var. Bireysel ödüllerin çokça konuşulduğunu biliyorum ama onlar sonra gelir. En önemlisi Paris Saint-Germain ile kazanmak, taraftarlarımızı gururlandırmak, bu kulübü mutlu etmek." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl kulüp tarihinin ilk "Devler Ligi" zaferini yaşadıklarını hatırlatan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, "Mayıs ayı sonunda her zaman bir Şampiyonlar Ligi finali oynamak istersiniz. Geçen yıl bize gerçekten çok iyi gelen o ilk ünvanı elde etmiştik, hepimiz çok mutluyduk. PSG için tarihi bir geceydi ama şu an her şey sıfırdan başlıyor. Kupalar kazanmaya başlamak istiyoruz. Gerçekten büyük hedefleri olan genç bir kadromuz var. Burada durmak istemiyoruz. Yarın kazanmak çok önemli. Bunun gerçekten tarihi bir şey olabileceğini biliyoruz. Konsantre kalacağız. Karşımızda iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Bu yüzden kulüp için çok önemli olan bu kupayı getirebilmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Fransız futbolcu, yakın zamanda yaşadığı sakatlığın tamamen geçtiğini vurgulayarak, "Bu finali kaçırmaktan korkmadım çünkü daha öncesinde oynamayı bıraktım ve kendimi riske atmadım. Bu finale iyi hazırlanabilmek için 10-15 günlük bir sürem oldu. Paris Saint-Germain'deki tüm oyuncular için oldukça zorlu bir sezon olduğunu biliyorum. Çok fazla tatil yapamadık ama hoca ve teknik ekip de bu sezonu çok iyi yönetti. Onların sayesinde bugün Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Kendimi yüzde 100 hazır hissediyorum. Takım da aynı şekilde hazır. Bu maça sakin ve huzurlu bir şekilde hazırlandık. Umarım yarın her şey bizim için çok iyi geçecek." diyerek sözlerini tamamladı.

MARQUİNHOS: "BU KUPAYI KAZANMA MOTİVASYONU, AÇLIĞI VE HIRSI GEÇEN YILDAN BERİ HİÇ DEĞİŞMEDİ"

Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos ise bir kez daha Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmak için daha büyük bir motivasyonları olduğunu söyledi.

Geçen sezon ilk kez kazanma motivasyonları olduğunu dile getiren 32 yaşındaki stoper, şunları kaydetti:

"Bu motivasyona sahip olmak gerçekten çok önemli. Geçen yıl bunu söyledik, birbirimize hatırlattık ve sahada da gösterdik. Bu yıl da yapmamız gereken ve bu finalde yapacağımız, sahada her şeyimizi vermek olacak. Çünkü bir kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandığınızda, bu anı bir kez tattığınızda, benzer anları tekrar tekrar yaşamayı çok istiyorsunuz. Bugün bile finalden sonraki o soyunma odasındaki hisleri ve duyguları çok iyi hatırlıyorum. Bizler rekabetçi insanlarız ve her zaman bu duyguyu yaşamak istiyoruz. Aç olmalıyız, motivasyonumuz olmalı. Bu kupayı kazanma motivasyonu, açlığı ve hırsı geçen yıldan beri hiç değişmedi, hatta belki şimdi daha da fazla. Çünkü bunun tadını aldık ve şimdi her zaman bu hissi ve bu heyecanı yaşamak istiyoruz."

Teknik direktör Luis Enrique hakkındaki düşünceleri sorulan Marquinhos, "Geldiğinden beri bazı şeyleri yerine oturtan bir teknik direktör oldu. Kendi felsefesini yerleştirdi. Stratejileri vardı ve bunları uygulamaya koydu. Şanslıyız ki uygulamaya koyduğu şeylerin büyük bir çoğunluğu çok iyi sonuç verdi. Bir grubu, oyuncuları ancak bu şekilde ikna edebilirsiniz. Sadece kelimelerle, sadece 'Şunu yap, bunu yap' demekle olmaz. Bu yüzden şu an bu noktadayız. O gerçekten olayları çok iyi gören bir teknik adam. Sadece taktiksel bir teknik direktör değil, bizi duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak da hazırlayan biri. Gerçekten çok komple bir teknik direktör ve bize söylediği, yaptığımız şeylerin işe yaradığını, doğruluğunun kanıtlandığını her geçen gün daha çok görüyoruz. Çok üst düzey bir teknik direktör ve umarım Paris Saint-Germain'de onunla daha uzun süre birlikte kalırız." diye konuştu.

Marquinhos, Arsenal'in duran top taktiğine çalıştıklarını anlatarak, "Son yıllarda Arsenal'e karşı epey oynadık. Onların bu konudaki gücünü biliyoruz. Arsenal takımına karşı oynamanın ne kadar zor ve meşakkatli olduğunun farkındayız. Bu yüzden duran toplara, savunma yapmaya, hücum etmeye hazır olmalısınız. Liverpool, Bayern Münih, Chelsea gibi takımlar maçların belli anlarında bizi zor durumlarda bıraktı. Ancak biz her seferinde sahada karşılık vermeyi bildik. Bir maçta, özellikle de bir finalde neler olacağını bilemezsiniz. Küçük detaylar belirleyici olacaktır. Bu tarz detaylarda nasıl savunma yapacağınızı, nasıl hücum edeceğinizi, nasıl karşı koyacağınızı bilmek, bir duran topu nasıl savunacağınızı veya bir duran topta nasıl hücum edeceğinizi bilmek önemlidir. Biz de tüm bu detaylara en iyi şekilde hazırlandık." ifadelerini kullandı.