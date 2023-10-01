Demir Ege Tıknaz: Kırmızı kart ile rahatladık

Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Konyaspor maçının ardından açıklama yaptı.

Demir Ege Tıknaz yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir süreçten geçmiyoruz. Bu galibiyet bize moral oldu. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Rakip 10 kişi kalana kadar zorlanıyorduk. Çok iyi oynadığımızı söyleyemem." dedi.

Ayrıca, "10 kişi kalmalarından sonra daha da rahatladık, daha iyi oynadık. Top daha fazla bizde kaldı. Aboubakar'ın sevincindeki gibi hep beraberiz aslında. Bundan sonra da kazanarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.