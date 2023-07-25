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Spor

Demir Grup Sivasspor, çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor.

AA25 Temmuz 2023 Salı 23:15 - Güncelleme:
Demir Grup Sivasspor, çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştiren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk, sınırlı alan oyunlar oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.

Sivasspor kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın saat 17.00'de Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak.

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