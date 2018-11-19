Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörlüğe Hakan Keleş getirildi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Hakan Keleş getirildi.
Demir Grup Sivasspor Kulübü, teknik direktörlük görevine Hakan Keleş'in getirildiğini duyurdu.
Keleş, kazanılan 2-1'lik Beşiktaş maçında takımını sahaya çıkarmıştı. Tamer Tuna'nın yardımcılığını yapan Keleş, böylece resmi olarak takımın başına geçmiş oldu.
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
"Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar gereğince Hakan Keleş a takımımızın teknik direktörlüğüne getirildi.
Yönetim kurulumuz Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevine 2 yıldır takımımızda yardımcı antrenörlük görevi yapan Hakan Keleş ile devam etme kararı aldı.
Hakan Keleş'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor'umuzun başında büyük başarılara imza atmasını temenni ederiz.
Keleş'in yardımcılıklarını ise; M. Ali Kurtuluş, Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak.
Hakan Keleş kimdir?
8 Ocak 1972 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Hakan Keleş, Edirnespor'da kariyerine başladı. Forvet bölgesinde görev yapan Keleş'in daha sonra adresi Bursaspor oldu. Keleş, sırasıyla; Kayserispor, Şekerspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Dardanelspor formaları giydi. Futbol kariyerini tamamladıktan sonra çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Keleş, son 2 sezondur kulüp bünyemizde yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.