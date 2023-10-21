Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş zaferiyle salı günü oynayacağı Bayern Münih maçı öncesinde büyük moral depoladı. Ligde kayıpsız olarak yoluna devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da tarihe geçti! Efsane Fatih Terim'i yakalayan Buruk maçın ardından da önemli ifadeler kullandı. Mauro Icardi'nin durumuna değinen tecrübeli hoca, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa için de çarpıcı sözler söyledi.

Süper Lig'de milli ara sona erdi, 9. hafta dev bir maça sahne oldu. Galatasaray 50 bin taraftarı önünde Beşiktaş'ı Rams Park'ta konuk etti. Son düdükle birlikte Sarı-Kırmızılılar yıldızı Mauro Icardi'nin iki golüyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

REKORU EGALE ETTİ



Dubleyle dev derbiyi tamamlayan Icardi adını tarihe yazdırırken teknik direktör Okan Buruk için de bu zafer bir başka anlam ifade ediyordu. Tecrübeli hoca da Siyah-beyazlılar karşısında aldığı 3 puanla birlikte rekoru egale etti. Başarılı çalıştırıcı, Aslan'ın efsane hocası Fatih Terim'in ardından Süper Lig'de Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste beş derbi galibiyeti alan ikinci Türk teknik direktör oldu.

YİNE DERBİ, YİNE SAHNEDE...

5 derbi üst üste kazandı!

Buruk sırasıyla; Beşiktaş (2-1) Trabzonspor (2-0) Fenerbahçe (3-0) Trabzonspor (2-1) ile Beşiktaş (2-1) zaferlerini yaşayarak büyük bir başarıya imza attı.

'BİTİRİCİLİĞİMİZ YETERLİ DEĞİLDİ'



"Derbi kazanmışsınız, mutlu olmanız gerekiyor. 11'e 10'dan sonra oyuncularımın da kafasında 'Nasıl olsa kazanırız' düşüncesini gördük. Net pozisyon vermedik. Beşiktaş'a 2 şut şansı verdik, 1'i gol oldu. Chamberlain girdikten sonra kenardan içeriye gelip çok boş top aldı. Onu takipte zorlandı. Aslında genel olarak maçın sonuna kadar, bundan önceki haftalarda da söylediğimiz şey; bitiriciliğimiz yeterli değildi. Son paslar, son orta, son çalım... Burada daha iyi olmalıyız. 30 şut var ama kaç tanesi istediğimiz kalitede olmuş? Bunların analizini yapacağız."

Taraftarımız, koreografi muhteşemdi. Takıma, bizlere güveniyorlar. Onlara teşekkürler. Onların hak ettikleri başarıları onlara armağan etmek istiyoruz. Rekorları bilmiyoruz, maç kazandıkça oraya çıkıyor. Güçlü bir lig. Beşiktaş'ın kalitesini gördük. 11'e 10 durumda bile Burak Hoca ve takımı çok ciddi şekilde cevap verdi. Daha iyisini yapabiliriz. Kazanmaya devam etmeliyiz. Mili ara sonrası zordur, yeni toparlanıyoruz. Kazanarak devam ettik ve mutluyum.