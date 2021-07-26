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Spor

Deniz Ertan ve Merve Tuncel finale kalamadı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yüzmede kadınlar 1500 metre serbestte yarışan Deniz Ertan ile Merve Tuncel, final şansı yakalayamadı.

AA26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:11 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:11
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Tokyo Aquatics Merkezi'nde gerçekleştirilen eleme yarışlarının 3. serisinde yer alan Deniz Ertan, 16.13.22'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı. 4. seride havuza giren Merve Tuncel ise 16.00.51 ile altıncı oldu.

Genel sıralamada 11. olan Merve ile 17.'likte kalan Deniz Ertan, final şansını yitirdi.

Her iki yüzücü 29 Temmuz Perşembe günü 800 metre serbest stil eleme yarışlarına katılacak.

ELEMELERDE OLİMPİYAT REKORU KIRILDI

ABD'li yüzücü Katie Ledecky, aynı elemelerde adını olimpiyat tarihine yazdırdı. 24 yaşındaki Ledecky, 15.35.35'lik derecesi ile olimpiyat rekoru kırdı.

Çinli yüzücü Jianjiahe Wang ise 15.41.49 ile Asya rekoru kırdı.

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