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  • Deniz Öncü, Moto3'ün 15. ayağını 8. sırada tamamladı
Spor

Deniz Öncü, Moto3'ün 15. ayağını 8. sırada tamamladı

Red Bull KTM Ajo takımı pilotu Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağında 8. olarak tamamladı.

AA15 Ekim 2023 Pazar 10:10 - Güncelleme:
Deniz Öncü, Moto3'ün 15. ayağını 8. sırada tamamladı
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Endonezya'da düzenlenen 15. ayağında 8. oldu.

Şampiyonanın 15. yarışı, Lombok Adası'ndaki 4,3 kilometrelik Uluslararası Mandalika Pisti'nde, 20 tur üzerinden yapıldı.

Pole pozisyonundaki MT Helmets MSI takımından Diogo Moreira, damalı bayrağı da ilk sırada gördü.

Red Bull KTM Ajo takımı pilotu Deniz ise 5. cepten başladığı yarışı 8. sırada tamamladı.

Puanını 155'e çıkaran Deniz, şampiyona lideri Jaume Masia'nın (Leopard takımı) 54 puan gerisinde 5. sırada yer aldı.

Avustralya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 16. yarışı 22 Ekim'de düzenlenecek.

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