AKŞAM

Teknik Direktör Ersun Yanal, sakat oyuncularının yokluğunda kadrosunu şekillendirmeye çalışıyor. Sarı-Lacivertli takımda sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz pazartesi günkü maçta forma giyemeyecek. Yanal, yeni transferlerden Deniz Türüç’ü Victor Moses’ın yerine ilk 11’de başlatma kararı aldı. Deneyimli çalıştırıcı Zanka ile ilgili son kararı ise henüz vermedi. Kanarya’nın en çok merak edilen bölgelerden olan or