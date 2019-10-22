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Denizlispor Başkanı Ali Çetin PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 8. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe müsabakasının ardından ev sahibi kulübün başkanı Ali Çetin'in sportmenliğe aykırı demeci nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

MKE Ankaragücü'nde forma giyen Sedat Ağçay'ın Beşiktaş müsabakasındaki hakareti, Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Olarenwaju Kayode'nin ise Trabzonspor maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Galatasaray, Beşiktaş ve MKE Ankaragücü kulüplerinin de çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan TFF 1. Lig kulüpleri Eskişehirspor, Bursaspor, Giresunspor ve Altay'ın çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Bursasporlu oyuncu Mamadou Diarra'nın kural dışı, Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu'nun ise sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

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