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Spor

Denizlispor evinde Gençlerbirliği ile yenişemedi

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 6. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

AA17 Eylül 2022 Cumartesi 18:25 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Altaş Denizlispor, sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Tarık Güldal, Kemal Mavi, Özcan Sultanoğlu

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir Sünger, Asım Hamzaçebi (Dk. 78 Oğuzhan Sarı), Ömer Şişmanoğlu, Mayi (Dk. 26 Erdal Akdari), Okan Derici (Dk. 62 Berkant Gündem), Oğuz Yılmaz (Dk. 78 Hakan Çinemre), Schwechlen, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere (Dk. 61 Seyit Ali Kahya), Mert Kula, Gökhan Gül, Ahmet Arda Tuzcu, İlker Karakaş (Dk. 89 Sami Gökhan Altıparmak), Serdarcan Eralp, Barış Alıcı, Abdullah Şahindere, Aksel Aktaş (Dk. 84 Bieliaiev), Grechyshkin

GOLLER: Dk. 6 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 21 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor), Dk. 12 İlker Karakaş (Penaltından), Dk. 53 Gökhan Gül (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Dk. 12 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 45 Oğuz Yılmaz, Dk. 88 Emre Sağlık, Dk. 89 Berkant Gündem (Altaş Denizlispor)

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