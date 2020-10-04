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Spor

Denizlispor - Konyaspor maçından gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladığı müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

AA04 Ekim 2020 Pazar 15:56 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 15:56
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Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor ile İttifak Holding Konyaspor, 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasında Shengelia, ceza sahasında kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kaldı. Shengelia'nın vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

19. dakikada Sagal'ın kullandığı köşe atışında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Kravets'in kafa vuruşunda, top auta gitti.

45+1. dakikada Skubic'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Pantilimon, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

2. YARI

55. dakikada Bakalorz'un korner çizgisine yakın yerden sağ köşeden ortaladığı topu kale önünde Abdülkerim Bardakcı uzaklaştırdı.

65. dakikada Lopes'in sağ çaprazdan yaptığı ortada topla buluşan Sagal, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

86. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Pantilimon meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

89. dakikada Musa Çağıran'ın ceza sahasının sol çaprazında çektiği şutta, kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.

Karşılaşma, golsüz sona erdi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Kemal Mavi

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa Yumlu, Subotic, Fabiano (Dk. 73 Bergdich), Recep Niyaz, Bakalorz (Dk. 73 Murawski), Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Skubic, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 61 Cikalleshi), Shengelia (Dk. 61 Miya), Kravets (Dk. 70 Musa Çağıran)

Sarı kart: Dk. 90+1 Lopes (Yukatel Denizlispor)

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