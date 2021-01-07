İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ocak 2021 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,305
  • EURO
    8,9632
  • ALTIN
    449.932
  • BIST100
    1512.64
Spor

Denizlispor, Rize mesaisine başladı

Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, maçın hazırlıklarına başladı.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 13:49 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 13:49
ABONE OL

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanda dünkü Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Tedavisi sona eren Sakıb Aytaç takımla çalışmalara başladı; Mustafa Yumlu ve Özgür Çek fizyoterapistler eşliğinde çalışmasını sürdürürken sakatlıkları bulunan Fede Varela, Neven Subotic antrenmana katılmadı.

YÖNETİCİ TANER ATİLLA İSTİFASINI AÇIKLADI

Öte yandan kulüp yönetim kurulu üyesi Taner Atilla, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atilla, "Denizlispor Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa ediyorum. Denizlispor'umuza ve Denizlispor Yönetim Kuruluna başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.