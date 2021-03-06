06 Mart 2021 Cumartesi 19:47 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 19:52

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'un Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği karşılaşmada yaşanan bir olay müsabakanın son anlarına damga vurdu.

DHA'da yer alan habere göre, Yukatel Denizlisporlu Tusha Veton'a sert bir müdahale yapan ve ardından oyundan alınan Zeki Yavru'ya protokol tribününde oturan bir kişi "Sen buranın ekmeğini yedin, yaptığın ayıp!" şeklinde seslendi.

Buna çok sinirlenen Zeki, "Daha paramızı alamadık. Sen ne diyorsun? Sen terbiyesizlik yapma" şeklinde yanıt verdi. Güçlükle sakinleştirilen Zeki, soyunma odasına gönderildi.