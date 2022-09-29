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Spor

Denizlispor'da Djedje ve Kevin Mayi Erzurumspor maçında yok

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 6 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabilerek puan tablosunda dibe demir atan Altaş Denizlispor, önemli eksiklerle hazırlandığı Erzurumspor FK deplasmanında ilki başarmak istiyor.

DHA29 Eylül 2022 Perşembe 13:41 - Güncelleme:
Denizlispor'da Djedje ve Kevin Mayi Erzurumspor maçında yok
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Milli arada iyi çalışma fırsatı bulduklarını belirten teknik direktör Mesut Bakkal, "Sezona iyi başlayamamıştık. Özellikle yaşadığımız sakatlıklar sebebiyle ideal bir kadro oluşturma konusunda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Kadro darlığı dolayısıyla hem maç içinde hamle şansımız hem de rotasyon yapma imkanımız çok kısıtlı. Erzurumspor deplasmanında Djedje ve Kevin Mayi sakatlıklarının sürmesi dolayısıyla forma giyemeyecek. Ağrıları bulunan ve tedavisi süren Özer Özdemir'in durumu maç günü netlik kazanacak" dedi.

Bakkal, "Bundan önceki haftalarda ortaya koyduğumuz mücadeleyi biraz daha üst seviyelere çıkarır ve bireysel hataları minimuma indirirsek, istediğimiz puan ya da puanlarla sahadan ayrılacağımıza inanıyorum. Ligde her puanın büyük önemi var. Erzurum deplasmanında elimizden geleni sahaya yansıtmak ve puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

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