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Spor

Denizlispor'da futbolcular idmana çıkmadı

Süper Lig'de düşme hattında bulunan ve mali sıkıntılar yaşayan Denizlispor'da paralarını alamayan futbolcuların antrenmana çıkmadığı ve yarınki Hatayspor maçı için kampa girmeyi reddettikleri öğrenildi.

DHA16 Ocak 2021 Cumartesi 15:14 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 15:14
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Süper Lig'de yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak Yukatel Denizlispor'da maça saatler kala boykot krizi yaşandı. Mali sıkıntıların yaşandığı yeşil-siyahlılarda paralarını alamayan futbolcular son antrenmanı boykot etti. Maç öncesi son idmana çıkmayan takımın kampa girmeyi de kabul etmediği, kampa girmeden direkt Denizli Atatürk Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak maça gelmekte direttikleri öğrenildi. 

Hafta içinde destek çağrısı yapan, kulübe güçlü talip olması durumunda önünü açacaklarını açıklayan yönetim, futbolcuları ikna etmeye çalışıyor. Daha önce Aissati'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiği Denizlispor'da paralarını alamayan 5 yabancı oyuncu da FIFA kanalıyla kulübe ihtar çekmişti.

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