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Spor

Denizlispor'da kongre krizi sürüyor!

Denizlispor'da seçimli olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamaması üzerine 3 Ağustos'a ertelendi.

DHA26 Temmuz 2021 Pazartesi 20:33 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 20:33
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Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan kongre, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. Seçimin yapılacağı salon boş kalırken, alanda kulüp personeli ve güvenlik güçleri dışında kimse yoktu. Denizlispor Kulübü'nün açıklamasında, genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 3 Ağustos Salı günü saat 19.00'de yapılacağı kaydedildi.

Denizlispor, Süper Lig'den düştükten sonra 17 Haziran'da yaptığı genel kurulda başkan adayı bulamayınca belirsizliğe gömülmüş, ardından yönetim yeniden kongre kararı almıştı.

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