Denizlispor'da sakatlıklar kabus oldu

DHA 17 Aralık 2021 Cuma 11:45 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 11:45

Son olarak Menemenspor maçında orta saha Okan Derici'nin fibula kemiğinin kırılmasıyla büyük yıkım yaşayan yeşil-siyahlılarda birçok önemli oyuncu ağır sakatlıklar yaşadı. Okan, sezonu büyük ihtimalle kapatırken, Muğdat'ın da geri kalan maçlarda sahaya dönemeyeceği bildirildi. Denizlispor'da Aissati, Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu ve İlhan'ın ise ancak devre arasında iyileşeceği açıklandı. Teknik direktör Fatih Tekke, büyük şanssızlıklar yaşadıklarını belirterek, "Çok üzücü durumlar yaşıyoruz. Tek dileğimiz tüm oyuncularımızın bir an önce sağlıklarına kavuşması" dedi.

Denizlispor, ligde 18'inci hafta müsabakasında pazartesi günü Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşılaşacak.