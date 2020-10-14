Denizlispor'da uyum sorunu çözüldü

DHA 14 Ekim 2020 Çarşamba 12:30 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 12:30

Süper Lig'de ilk 4 haftayı galibiyetsiz 2 puanla geçen Yukatel Denizlispor'da başkan Ali Çetin, milli maçlar için sezona verilen aranın kendilerine çok iyi geldiğini söyledi.

Milli arada takımdaki uyum sorununu büyük oranda çözdüklerini belirten Çetin, "Milli maç arası bizim için iyi geçti. Hazırlık maçı yaptık, takımdaki uyum sorununu büyük ölçüde çözdük. Kaliteli bir takıma sahibiz. Transfer döneminde istediğimiz takviyeleri yaptık. İnşallah ligde güçlü bir şekilde yürüyüşümüz devam edecek. Tüm gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu. Denizlispor, ligde bu hafta 19 Ekim Pazartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak.