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Spor

Denizlispor'u VAR kurtardı

Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalarak sezonun ikinci haftasında ilk puanını hanesine yazdıran Altaş Denizlispor, ligde bu yıl uygulamaya koyulan Viedo Yardımcı Hakem (VAR) sayesinde yenilgiden kurtuldu.

DHA23 Ağustos 2022 Salı 12:25 - Güncelleme:
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Maçın 90+6'ncı dakikasında Alper Potuk'un attığı gol Hakem Kutluhan Bilgiç tarafından önce geçerli sayıldı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine Bilgiç, oyuncu pozisyonda topu eliyle önüne aldığı için golü iptal attı. Teknik Direktör Mesut Bakkal ise, "VAR'ın faydasını gördük" yorumunu yaptı.

VAR sayesinde 1 puanı aldıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Elimizde sınırlı bir kadro vardı ve sakatlanan oyuncumuz çoktu. Oynayan oyuncularımızın ortaya büyük performans koyması beni çok sevindirdi. 18 yaşındaki iki çocuğumuzu oynatmamız bizim için artı oldu. İlerleyen bir iki hafta içinde sakatların gelmesi bize biraz daha güç katacaktır. VAR'ın faydasını gördük diyebilirim, yoksa bu kadar mücadeleyi mağlubiyetle bitirecektik. İki takımı da tebrik ediyorum. İki takım da ortaya son derece iyi bir mücadele verdi. Güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum ve bizim için bir puan iyi oldu" dedi.

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