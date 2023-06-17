Dennis Man'den Trabzonspor açıklaması

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Parma forması giyen sağ kanat Dennis Man ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

27 yaşındaki Romanyalı oyuncunun menajeri Becali'den açıklama geldi. Trabzonspor'un Dennis Man için şu ana dek bir girişim yapmadığını ifade eden Becali, "Çıkan haberler asılsız. Bize teklif gelmedi" diye konuştu.

Dennis Man bu sezon İtalya Serie B'de Parma formasıyla 32 maç 6 gol 2 asist kaydetti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Parma forması ile 32 resmi maça çıkan başarılı kanat oyuncusu Dennis Man 6 gol, 2 asist ile skora katkı sağladı. Ayrıca Romanyalı oyuncu 1870 dakika sahada kaldı.