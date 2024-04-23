Denzel Dumfries'ten yeni sözleşme açıklaması

Inter ile Serie A şampiyonluğuna ulaşan Hollandalı sağ kanat Denzel Dumfries, takımdan ayrılacağı yönünde iddialara cevap verdi.

Yıldız isim, Milan maçının ardından gazetecilere konuşarak transfer iddialarını yalanladı.

Dumfries açıklamasında, "Kulüp zor bir dönemden geçse de yeni sözleşme konusunda görüşmeler iyi ilerliyor. Görüşmelere devam edeceğimizi düşünüyorum. Kısa bir süre içinde sonuçlanır.' dedi.

Sözleşmesi 2025'te sona erecek Dumfries, gelecek sezonda da hedeflerinin aynı şekilde devam edeceğini ve her kulvarda şampiyon olmak istediklerini aktardı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Inter ile 33 maça çıkan Dumfries, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.