Depremzedeler için bir destek de Neymar'dan

Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, kampanyaya en Brezilyalı yıldız Neymar'ın da katıldığını duyurdu.

Dünyaca ünlü birçok yıldızın depremzedeler için harekete geçtiği yardım kampanyasına en son Paris Saint-Germain takımının Brezilyalı yıldızı Neymar da destek verdi.

Milli savunma oyuncusu Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "O da kampanyamızla depremzedelere katkıda bulunmak istiyor. Neymar Jr imzalı formasını açık arttırmayla satıyoruz! Müzayededen elde edilecek tüm gelir, Türkiye'deki depremzedelere yardım için için bağışlanacak." ifadelerine yer verdi.



