İSTANBUL 7°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2023 Cumartesi / 21 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8367
  • EURO
    20,1236
  • ALTIN
    1128.82
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Depremzedeler için bir destek de Neymar'dan
Spor

Depremzedeler için bir destek de Neymar'dan

Milli oyuncu Merih Demiral'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için başlattığı kampanyaya Neymar da katıldı.

IHA10 Şubat 2023 Cuma 23:55 - Güncelleme:
Depremzedeler için bir destek de Neymar'dan
ABONE OL

Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, kampanyaya en Brezilyalı yıldız Neymar'ın da katıldığını duyurdu.

Dünyaca ünlü birçok yıldızın depremzedeler için harekete geçtiği yardım kampanyasına en son Paris Saint-Germain takımının Brezilyalı yıldızı Neymar da destek verdi.

Milli savunma oyuncusu Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "O da kampanyamızla depremzedelere katkıda bulunmak istiyor. Neymar Jr imzalı formasını açık arttırmayla satıyoruz! Müzayededen elde edilecek tüm gelir, Türkiye'deki depremzedelere yardım için için bağışlanacak." ifadelerine yer verdi.


Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.