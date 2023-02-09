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Spor

Depremzedeler için Ronaldo, Dybala ve Bonucci'nin formalarına 5 milyon TL ödendi

Milli futbolcu Merih Demiral'ın, depremzedelere destek için açık artırmaya çıkardığı Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci'nin imzalı formaları 5 milyon TL'ye satıldı.

IHA9 Şubat 2023 Perşembe 13:50 - Güncelleme:
Depremzedeler için Ronaldo, Dybala ve Bonucci'nin formalarına 5 milyon TL ödendi
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İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci ile konuşarak, bu 3 oyuncunun imzalı formasının açık artırma usulü ile satılıp elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı. Merih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, açık artırmaya çıkardığı 3 futbolcunun formasını bir şirketin 5 milyon TL'ye satın aldığını ve elde edilen gelirin deprem bölgesinde kullanılmak üzere bir sosyal yardım vakfına aktarıldığını duyurdu.

Öte yandan milli futbolcu, Alvaro Morata ve Antoine Griezmann'ın formalarının da açık artırmasının devam ettiğini belirtti.

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