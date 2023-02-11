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Spor

Depremzedelere bir destek de Karim Benzema'dan

Milli savunma oyuncusu Merih Demiral'ın depremzedeler için başlattığı kampanyaya yıldız golcü Karim Benzema da katıldı.

IHA11 Şubat 2023 Cumartesi 21:39 - Güncelleme:
Depremzedelere bir destek de Karim Benzema'dan
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Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, depremzedeler için düzenlediği kampanyaya en son Real Madrid forması giyen yıldız golcü Karim Benzema'nın da katıldığını duyurdu.

Dünyaca ünlü birçok yıldızın depremzedeler için harekete geçtiği yardım kampanyasına en son Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema da katıldı. Merih Demiral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sırada Karim Benzema var. Karim Benzema'nın maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz! Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır. Teşekkürler Hakan Çalhanoğlu." dedi.

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