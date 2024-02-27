Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi deplasman taraftarı hakkında karar alındı.
İl Spor Güvenlik Kurulu, 03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçında Galatasaray taraftarlarının deplasman tribününde yer alacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada, 1914 Galatasaray taraftarının Tüpraş Stadı'na alınmasına karar verildiği belirtildi.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki maçlarda uygulanan deplasman yasağı kararı, sezon ilk yarısında oynanan Galatasaray - Beşiktaş maçı itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştı.