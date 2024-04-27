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Spor

Derbi için nefesler tutuldu! Dev maç öncesi ilginç istatistikler

Bu akşam Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç öncesi iki takımın istatistikleri dikkat çekti. İşte o istatistikler...

Akşam27 Nisan 2024 Cumartesi 09:20 - Güncelleme:
Derbi için nefesler tutuldu! Dev maç öncesi ilginç istatistikler
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Süper Lig'in 34. haftasında, bugün 19.00'da ilk düdüğü çalacak olan kritik F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde iki takımın ilk gol istatistikleri dikkat çekti. Sarı-Lacivertliler evinde geriye düştüğü maçları çevirirken, Beşiktaş deplasmanda geriden gelmekte sıkıntılar yaşadı... Evinde oynadığı 16 maçın 7'sinde ilk golü yiyen Kanarya, bu karşılaşmaların 5'ini kazandı; 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deplasmanda çıktığı maçların 7'sinde ilk yarıları yenik kapatan Beşiktaş ise bu müsabakalarda 6 mağlubiyet alıp 1 kez de berabere kaldı.

KANARYA KALEDE AÇIK VERİYOR

Sahasında oynadığı 16 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 48 gol atarken kalesinde ise 19 gol gördü. Deplasmanda 11 gol yiyen Sarı-Lacivertliler, evindeki 16 maçın 13'ünde, kalesindeki 19 gole engel olamadı. Kanarya, Kadıköy'de yediği 19 golün 8'ini ilk yarılarda gördü ve sahasındaki maçların 7'sinde ise ilk golü yiyen taraf oldu. İç sahada ilk golü yediği rakiplerinden Trabzonspor'a 3-2 kaybeden F.Bahçe, Alanyaspor ile de 2-2 berabere kaldı.

BJK TEK PUANI A.GÜCÜ'NDEN ALDI

Bu sezon deplasmanda 16 lig maçına çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi alarak sahadan ayrıldı. Rakip sahada 20 gol atan Siyah-Beyazlılar, bu müsabakalarda kalesindeki 23 gole engel olamadı. Kara Kartal, rakip sahada aldığı 7 yenilginin 6'sında da ilk yarıları mağlup tamamladı. Bu sezon deplasmanda devreyi geride bitirdiği Antalya, Adana Demirspor, Trabzon, Galatasaray, Pendikspor, Sivas, Antep maçlarını kaybeden Siyah-Beyazlı ekip, devreye 1-0 yenik gittiği Ankargücü'nden 1-1'lik beraberlikle tek puanı alabildi.

GÖZLER MERT VE LİVA'DA

Zorlu derbide gözler F.Bahçe kalecisi Dominik Livakovic ve Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Mert Günok'ta olacak. Kariyerindeki 9. derbisine çıkacak olan Günok, bu sezon 40 maçta 42 gol yedi. Kanarya'nın Hırvat file bekçisi Livakovic ise tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta kalesinde 39 gol gördü. Günok, 40 maçın 16'sını gol yemeden tamamlarken; Liva ise 35 maçın 13'ünde kalesini gole kapamayı başardı.

7 KİŞİ SINIRDA JAYDEN YOK

Derbi öncesi Fenerbahçe'de tek eksik, sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde olacak. Öte yandan Sarı-Lacivertliler'de sarı kart sınırındaki; Dzeko, Tadic, Batshuayi, Cengiz, Mert, Ferdi ve Becao olmak üzere 7 futbolcu, kart görmeleri halinde Konya deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

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