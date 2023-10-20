Derbi öncesi Beşiktaş'a Gedson Fernandes müjdesi

Geçen sezondan beri Beşiktaş'ın en iyi oyuncularından biri olan Gedson Fernandes, bu sezon son dönemde iki talihsiz sakatlık yaşadı.

Portekizli orta saha oyuncusu, hem ayak bileğinden hem de omzundan geçirdiği sakatlıklar nedeniyle 6 maçta formasından uzak kaldı.

Fakat milli ara içerisinde geçen iki haftayla birlikte genç futbolcunun sağlık durumu da tamamen iyiye gitti. Yani 24 yaşındaki futbolcu, sakatlığını tamamen atlatarak, hazır hale geldi.

Gedson hakkında merak edilen konulardan biri de derbide oynayıp, oynamayacağıydı. Sağlık ekibinden alınan bilgiye göre yıldız futbolcunun, yarın sahada olması için önünde bir engel bulunmuyor.