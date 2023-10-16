Derbi öncesi Okan Buruk'tan zor karar

Milli ara sonrasında oynanacak Beşiktaş karşılaşması için Galatasaray'da hazırlıklar harıl harıl devam ediyor.

Eşinin Arjantin'deki sağlık kontrolleri nedeniyle kısa bir süre izin alan Mauro Icardi, takıma geri döndü. 30 yaşındaki santrfor, bütün işlerini halledip yeniden çalışmalara başladı. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Arjantinli süperstar, bu hafta Beşiktaş karşısında takımının yine en büyük kozu olacak.

BOEY VE NDOMBELE GERİ DÖNDÜ

Öte yandan izinli olan Sacha Boey ve Tanguy Ndombele'nin de izinlerini bitirdiği ve takımla birlikte çalışmalara katıldığı gelen haberler arasında yer aldı.

Teknik ekip de dev maç öncesi milli arada özellikle yeni gelen transferleri takıma adapte etmek için yoğun bir çaba gösteriyor. Buna göre Kara Kartal karşısında en merak edilen konulardan biri de Lucas Torreira'nın partnerinin kim olacağıydı.

NDOMBELE BİR ADIM ÖNDE

Bu bölge için Sergio Oliviera geride kalırken, TanguyNdombele ve Kerem Demirbay ikilisi ön plana çıkıyor. Ndombele, hazır hale getirilmeye çalışılırken, şu anda Fransız oyuncunun forma için bir adım önde olduğu bilgisine ulaşıldı. Ancak aksi bir durum ile karşılaşılması halinde forma Kerem'in olacak.