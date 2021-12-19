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  • Derbi sonrası taraftardan yönetime tepki! Kadıköy'de ''Ali Koç istifa!'' sesleri
Spor

Derbi sonrası taraftardan yönetime tepki! Kadıköy'de ''Ali Koç istifa!'' sesleri

Süper Lig'in 17. haftasında derbide Fenerbahçe'nin evinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından tribünlerden tepki sesleri yükseldi. Sarı-lacivertli taraftarlar 'Ali Koç istifa!' tezahüratlarında bulundu.

19 Aralık 2021 Pazar 21:23 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 21:26
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oyunanan derbi 2-2 bitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, mnaçın son bölümünde ve karşılaşmanın bitiminde, yönetime, başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

KADIKÖY'DE TRİBÜNLERDEN İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçeli taraftarlar öncelikle "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu. Daha sonra ise başkan Ali Koç da tepkilere maruz kaldı.

TARAFTARDAN "ALİ KOÇ İSTİFA!" TEZAHÜRATI

Sarı-lacivertli taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın ardından göreve gelen Ali Koç için istifa çağrısında bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar, "Ali Koç" istifa diyerek, sarı-lacivertli kulübün başkanına tepki gösterdi.

Kadıköy'de Ali Koç'a ve yönetime yönelik tezahüratlar, maçın ardından da uzun süre sürdü.

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