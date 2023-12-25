Derbide faul çoktu ancak top oyunda yoktu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi futbol açısından tam anlamıyla hayal kırıklığıydı. Sezon başında her iki takım da flaş transfer yapmış ve 'şampiyonluğun iki adayı' olarak görülmüşlerdi.

Beklenen oldu ve daha Süper Lig'in ilk yarısı bitmeden iki büyük takım diğerlerine açık ara fark attı. Fakat heyecanla beklenen dünkü derbi futbol kalitesi olarak yerlerde süründü. Öyle ki maçın ilk yarısında iki takım da isabetli şut atamadı. Meşin yuvarlak 46 dakikalık toplam sürenin sadece 22 dakika 10 saniyesinde oyunda kaldı.

BOL BOL FAUL

Tehlikeli pozisyon mumla arandı. Dakikalar 61'i gösterdiğinde tribünleri heyecanlandıran ilk tehlike yaşandı. Szymanski'nin vuruşu direğin yanından auta gitti. Bunun dışında bol bol itişmeler yaşandı. İlk yarıda tam 20 faul vardı. Toplamda ise 45 faul yapıldı. Bu arada karşılaşmada kaleyi bulan tek şut 70. dakikada Hâkim Ziyech'ten geldi. Başka da isabetli şut görülmedi. İki takımdan da yıldızların söndüğü maçın sonunda ise topun oyunda kalma süresi toplam sürenin yarısından bile azdı: 43 dakika 8 saniye!