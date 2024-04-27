Derbide gözler Dusan Tadic'in üzerinde

Fenerbahçe'de kritik Beşiktaş derbisi öncesi gözler Dusan Tadic'e çevrildi...

Sırp futbolcu son haftalarda düşüş yaşayan isimlerin başında geliyor.

Tadic, özellikle Olympiakos maçları ve son Sivas deplasmanında çok etkisiz kaldı.

Taraftarlar, kritik Beşiktaş derbisinde deneyimli oyuncunun yeniden kalitesini konuşturmasını bekliyor.

İSMAİL KARTAL ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

Tadic, sezonun ilk yarısındaki maçta Siyah-Beyazlar karşısında 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı. İsmail Kartal'ın da öğrencisiyle özel olarak görüşerek kendisine olan güvenini yinelediği öğrenildi.