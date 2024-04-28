Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Müsabakanın ilk 45 dakikası adeta nefes kesti. Dev maça ilk 11'de başlayan sarı-lacivertli ekibin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi, bu mücadeleyi de boş geçmedi. Belçikalı oyuncu attığı golle birlikte tarihe geçti.

BATSHUAYI LİGDE 17 HAFTA SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, Beşiktaş karşısında ilk 11'de yer aldı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de bu sezon 2'nci defa 11'de sahaya çıktı. 30 yaşındaki oyuncu, daha önce 17'nci haftada oynanan Kayserispor maçında sahaya ilk 11'de çıkmış ve bu maçta 3 gol atma başarısı göstermişti. Ligde yedekten gelip attığı gollerle takıma katkı sağlayan Batshuayi, Süper Lig'de bu sezon 10 kez fileleri havalandırmayı başardı.

SAHNEYE ÇIKTI

Müsabakanın 30. dakikasında Fred'in uzun pasında Dusan Tadic topu göğsüyle yumuşattı. Michy Batshuayi'nin şutunda top ağlarla buluştu. Fenerbahçe derbide öne geçti.

TARİHE GEÇTİ

Bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü Beşiktaş filelerine gönderen Michy Batshuayi, bu rekabet tarihinde gol atan ilk Belçikalı oyuncu oldu.

PARMAK ISIRTTIRAN PERFORMANS

Belçikalı yıldız futbolcu, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçın 5'inde gol atma başarısı gösterdi.

Michy Batshuayi bu sezon Fenerbahçe forması ile 40 müsabakada süre aldı. 30 yaşındaki santrfor bu müsabakalarda 23 kez rakip fileleri sarstı. Belçikalı yıldız takım arkadaşlarına ise 3 kez asist yaptı.