Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 101-87 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 12. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise ilk yenilgisini yaşadı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakada siyah-beyazlı taraftarlar tribünleri doldurdu.

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Chris Silva da karşılaşmayı izledi.

Müsabaka karşılıklı sayılarla başladı. Fenerbahçe Beko, Tucker'la rakip potada etkili olurken, Beşiktaş GAİN ise uzun mesafeli atışlarda isabet sağlarken televizyon molasına 15-11'lik Beşiktaş GAİN üstünlüğüyle girildi. Molanın ardından oyunda üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, 21-20 öne geçti. Son bölümde pota altında etkili olan Beşiktaş GAİN, ilk çeyreği 24-23 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda iki ekip de rakip pota altında sayı üretmeyi başardı. Siyah-beyazlılar; Zizic ve Mathews ile sayı bulurken, Fenerbahçe Beko ise Tucker ve Tarık Biberovic'le etkili oldu. Televizyon molasına 38-35'lik Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle girildi. Sarı-lacivertliler molanın ardından Tarık Biberovic ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla farkı 7 sayıya çıkardı: 36-43. Farkın 7'ye yükselmesinin ardından Beşiktaş GAİN molaya gitti. Mola dönüşü savunmada etkili olan siyah-beyazlılar, 9-1'lik seri yakalayarak öne geçti: 45-44. Son bölümde her iki takım da serbest atışlardan sayı bulurken Fenerbahçe Beko, devreyi 48-47 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda hızlı başlayıp savunmada etkili olan sarı-lacivertliler, dış atışlarda da Tucker ve Tarık Biberovic'in isabetleriyle farkı 12 sayıya çıkardı: 56-68. Molanın ardından Beşiktaş GAİN'in top kayıplarında Fenerbahçe Beko hızlı hücumlarda basket bulurken, son periyoda da 20 sayı farkla önde girdi: 62-82.



Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın son çeyreğine hızlı başladı. Jantunen, Tucker ve Hall ile sayı bulan sarı-lacivertliler, ilk 2 dakikalık bölümde skoru 90-64'e getirirken, siyah-beyazlı takım molaya gitti. Molanın ardından savunmada etkili olan Beşiktaş GAİN, 13-3'lük seri yakaladı: 77-93. Müsabakanın bitimine 4 dakika 53 saniye kala, hakemler 3. kez anons yapılmasını isteyerek soyunma odasına gitti ve oyun 15 dakika durdu. Hakemlerin parkeye dönmesinin ardından oyun tekrar başladı. Kalan sürede Beşiktaş'ın farkı eritmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 101-87 galip ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

Beşiktaş GAİN: Mathews 12, Dotson 13, Yiğit Arslan 5, Vitto Brown 14, Zizic 10, Berk Uğurlu 2, Morgan 17, Lemar 7, Canberk Kuş 2, Anthony Brown 5

Fenerbahçe Beko: Horton Tucker 27, Melih Mahmutoğlu 10, Tarık Biberovic 11, Melli, Birch 2, Metecan Birsen 11, Baldwin 14, Mert Emre Ekşioğlu, Boston 7, Jantunen 6, Hall 13, Yiğit Hamza Mestoğlu

1. Periyot: 24-23

Devre: 47-48

3. Periyot: 62-82